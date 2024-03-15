Mobile Reinigung Caravan
Mit einem Caravan genießen Sie die Freiheit, auf der ganzen Welt zuhause zu sein. Mit unseren mobilen Reinigungslösungen bleibt es auch immer genauso sauber wie in Ihren heimischen vier Wänden.
Auszeit mit allen Freiheiten.
Auch für Campingabenteurer und Reiseenthusiasten, die mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs sind, ist regelmäßige Reinigung essentiell. Mit unseren mobilen Reinigungslösungen halten Sie sowohl Ihren Caravan als auch ihr Camping-Zubehör ganz unkompliziert in Schuss – selbst wenn weit und breit kein Wasserhahn und keine Steckdose in Sicht sind. Egal, ob es um die Innen- und Außenreinigung Ihres Fahrzeugs oder die Pflege von Equipment wie Camping-Geschirr, Mobiliar oder Wanderschuhe geht – dank unserer speziellen Produktpalette für die Reinigung auf Reisen halten Sie mühelos alles in bestem Zustand. Also machen Sie sich jetzt bereit für das nächste Outdoor-Abenteuer!
Unsere Highlights für die mobile Reinigung im Überblick.
Mobile Outdoor Cleaner
Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der Niederdruckreiniger OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.Zum Produkt
Akku-Handstaubsauger
Ein starker Reisebegleiter – überall und jederzeit einsatzbereit. Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus mit 2 verschiedenen Saugstufen und bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. So sind Verschmutzungen im Wohnmobil kein Problem mehr.Zum Produkt
Akku-Multifunktionslampe
Die handliche Akku-Multifunktionslampe sorgt für bessere Ausleuchtung überall dort, wo unterwegs mehr Licht benötigt wird. Mit 2 Helligkeitsstufen und maximal 280 Lumen lässt sich die Lampe für unterschiedliche Anwendungen optimal einstellen. Der flexibel schwenkbare Leuchtkopf mit 2 Gelenken ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung. Am Tragegriff lässt sich die Akku-Lampe leicht transportieren.Zum Produkt
Produktübersicht
Weitere Produkte und Zubehöre für komfortables Campen.
Passende Reinigungsmittel für unterwegs.
Für saubere Vierbeiner auch auf Abenteuerreisen.
Zubehörtasche Pet
Entdecken Sie den mobilen Kärcher Niederdruckreiniger OC 4 mit Lithium-Ionen-Akku und Wassertank in Kombination mit praktischen Zubehören. Die Pet-Zubehörtasche wurde speziell für die sanfte Reinigung von Hunden entwickelt.
Waschbürste Haustier
Schluss mit schmutzigen Pfoten – die Haustier-Waschbürste reinigt als Ergänzung zu allen OC 4-Geräten schnell, gründlich und schonend. Ideal also auf Reisen, wenn Sie mit Ihrem Hund nach ausgedehnten Spaziergängen wieder ins Wohnmobil steigen wollen.
18 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Ein Akku, viele Möglichkeiten: Wussten Sie, dass die Kärcher Akkus innerhalb einer Voltklasse ganz beliebig mit unserem breiten Sortiment an kabellosen Geräten kombiniert werden können? Beim Kauf eines Kärcher Home & Garden 18 V oder 36 V Akku-Geräts, Akkus oder Ladegeräts erhalten Sie jetzt nach Online-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf ganze 5 Jahre Garantie. Jetzt mehr erfahren!
Mehr rund um das Thema Camping
Sie möchten mehr zu unseren vielfältigen Lösungen für mehr Sauberkeit auf Ihren Camping-Ausflügen wissen? Wertvolle Tipps zum Thema Camping-Zubehör reinigen und Wohnmobil reinigen finden Sie hier.
KNOW HOW: CAMPING-ZUBEHÖR EFFEKTIV UND EINFACH REINIGEN
Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmäßig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
KNOW HOW: WOHNMOBIL REINIGEN
Für viele sind Wohnmobil oder Wohnwagen der Inbegriff von Freiheit: Mit ihm haben Reisende im Urlaub stets ein Dach über dem Kopf und sind überaus flexibel. Ebenso wie PKW benötigen Wohnmobile und Wohnwagen eine regelmäßige Reinigung. Hier gibt es nützliche Tipps.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
