Mobile Reinigung Caravan

Mit einem Caravan genießen Sie die Freiheit, auf der ganzen Welt zuhause zu sein. Mit unseren mobilen Reinigungslösungen bleibt es auch immer genauso sauber wie in Ihren heimischen vier Wänden.

 
Mobile Reinigung Caravan

Auszeit mit allen Freiheiten.

Auch für Campingabenteurer und Reiseenthusiasten, die mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs sind, ist regelmäßige Reinigung essentiell. Mit unseren mobilen Reinigungslösungen halten Sie sowohl Ihren Caravan als auch ihr Camping-Zubehör ganz unkompliziert in Schuss – selbst wenn weit und breit kein Wasserhahn und keine Steckdose in Sicht sind. Egal, ob es um die Innen- und Außenreinigung Ihres Fahrzeugs oder die Pflege von Equipment wie Camping-Geschirr, Mobiliar oder Wanderschuhe geht – dank unserer speziellen Produktpalette für die Reinigung auf Reisen halten Sie mühelos alles in bestem Zustand. Also machen Sie sich jetzt bereit für das nächste Outdoor-Abenteuer!

 

Unsere Highlights für die mobile Reinigung im Überblick.

Mobile Outdoor Cleaner

Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der Niederdruckreiniger OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Zum Produkt
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Foldable

Akku-Handstaubsauger

Ein starker Reisebegleiter – überall und jederzeit einsatzbereit. Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus mit 2 verschiedenen Saugstufen und bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. So sind Verschmutzungen im Wohnmobil kein Problem mehr.

Zum Produkt
Akku-Handstaubsauger CVH 3

Akku-Multifunktionslampe

Die handliche Akku-Multifunktionslampe sorgt für bessere Ausleuchtung überall dort, wo unterwegs mehr Licht benötigt wird. Mit 2 Helligkeitsstufen und maximal 280 Lumen lässt sich die Lampe für unterschiedliche Anwendungen optimal einstellen. Der flexibel schwenkbare Leuchtkopf mit 2 Gelenken ermöglicht eine zielgerichtete Ausleuchtung. Am Tragegriff lässt sich die Akku-Lampe leicht transportieren.

Zum Produkt
Akku Multifunktionslampe

Produktübersicht

Weitere Produkte und Zubehöre für komfortables Campen.

Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

Mobile Outdoor Cleaner OC 4

WD 1 Compact Battery Set

 WD 1 Compact Battery Set 

 
OC Handheld Compact

OC Handheld Compact

WD 2-18

WD 2-18

 
OC 3 Foldable

OC 3 Foldable

SE 3-18 COMPACT HOME

SE 3-18 Compact Home

 
Zubehörbox Adventure

Zubehörbox Adventure

OC 3 Detailbürste

OC Detailbürste

 
OC 3 Schaumdüse

OC Schaumdüse

 
OC_3_Schrubbbuerste

OC Schrubbbürste

 
Saugschlauch KHB

Saugschlauch KHB

 
Zubehörbox Pet

Zubehörbox Pet

 
Waschbürste Haustier

Waschbürste Haustier

 

Passende Reinigungsmittel für unterwegs.

Autoshampoo 3-in-1 RM

Autoshampoo 3-in-1 RM

 
Insektenentferner RM 618

Insektenentferner RM 618

 
Felgenreiniger Premium

Felgenreiniger Premium

 
Autoglasreiniger RM 650, 500ML

Autoglasreiniger RM 650, 500ML

 

Für saubere Vierbeiner auch auf Abenteuerreisen.

Zubehör Box Haustier

Zubehörtasche Pet

Entdecken Sie den mobilen Kärcher Niederdruckreiniger OC 4 mit Lithium-Ionen-Akku und Wassertank in Kombination mit praktischen Zubehören. Die Pet-Zubehörtasche wurde speziell für die sanfte Reinigung von Hunden entwickelt­.

 

MEHR INFOS
Zubehör Waschbürste Haustier

Waschbürste Haustier

Schluss mit schmutzigen Pfoten – die Haustier-Waschbürste reinigt als Ergänzung zu allen OC 4-Geräten schnell, gründlich und schonend. Ideal also auf Reisen, wenn Sie mit Ihrem Hund nach ausgedehnten Spaziergängen wieder ins Wohnmobil steigen wollen.

MEHR INFOS
01_HuG_Mobile-Reinigung_Landingpage_Teaser_D_3000x1500Px_05_Akku.png

18 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

Ein Akku, viele Möglichkeiten: Wussten Sie, dass die Kärcher Akkus innerhalb einer Voltklasse ganz beliebig mit unserem breiten Sortiment an kabellosen Geräten kombiniert werden können? Beim Kauf eines Kärcher Home & Garden 18 V oder 36 V Akku-Geräts, Akkus oder Ladegeräts erhalten Sie jetzt nach Online-Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf ganze 5 Jahre Garantie. Jetzt mehr erfahren!

MEHR INFOS

Mehr rund um das Thema Camping

Sie möchten mehr zu unseren vielfältigen Lösungen für mehr Sauberkeit auf Ihren Camping-Ausflügen wissen? Wertvolle Tipps zum Thema Camping-Zubehör reinigen und Wohnmobil reinigen finden Sie hier.

KNOW HOW: CAMPING-ZUBEHÖR EFFEKTIV UND EINFACH REINIGEN

Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmäßig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.

ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Camping Stuhl reinigen

KNOW HOW: WOHNMOBIL REINIGEN

Für viele sind Wohnmobil oder Wohnwagen der Inbegriff von Freiheit: Mit ihm haben Reisende im Urlaub stets ein Dach über dem Kopf und sind überaus flexibel. Ebenso wie PKW benötigen Wohnmobile und Wohnwagen eine regelmäßige Reinigung. Hier gibt es nützliche Tipps.

ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Know_How_Wohnmobil_reinigen
Zurück zur Übersichtsseite "Mobile Reinigung"

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

Händlersuche
karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Zur Beratung
Newsletter

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

ZUM KÄRCHER NEWSLETTER ANMELDEN