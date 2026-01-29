DB 120, boquilla turbo para K 2-K 3

Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.

Gracias a la potente boquilla rotativa Entry la boquilla turbo elimina también suciedades resistentes y deja un resultado resplandeciente. El chorro concentrado giratorio elimina la suciedad del ambiente sin esfuerzo y ayuda, por ejemplo, a recuperar rápidamente el primer brillo de las superficies cubiertas de musgo o deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 2 y K 3.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Eliminación eficaz incluso de la suciedad más resistente en superficies resistentes.
Limpieza potente con alta presión:
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Rendimiento de limpieza un 100 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
  • Para una limpieza rápida y eficiente.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín
  • Musgo