Batterie de rechange pour VC 6 et VC 7 Cordless
Pour un aspirateur à la fois efficace et pratique : cette batterie de rechange offre 50 minutes d'autonomie supplémentaire pour tous les aspirateurs des gammes VC 6 et VC 7 Cordless.
La puissante batterie de rechange lithium-ion pour tous les modèles d'aspirateurs VC 6 et VC 7 Cordless permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 50 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger. Si la première batterie est déchargée, elle peut être retirée rapidement et facilement à l'aide d'un bouton à deux touches avant d'insérer la batterie de rechange. Vous pouvez ainsi reprendre immédiatement l'aspiration. Un affichage LED à 3 niveaux fournit des informations sur le niveau de charge. Pratique et commode : la batterie de rechange peut être chargée séparément, ce qui réduit les interruptions de travail.
Caractéristiques et avantages
Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
La recharge est possible indépendamment du stockage de l'appareil
Cellule Lithium Ion puissantes
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|149 x 83 x 49