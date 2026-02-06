La puissante batterie de rechange lithium-ion pour tous les modèles d'aspirateurs VC 6 et VC 7 Cordless permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 50 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger. Si la première batterie est déchargée, elle peut être retirée rapidement et facilement à l'aide d'un bouton à deux touches avant d'insérer la batterie de rechange. Vous pouvez ainsi reprendre immédiatement l'aspiration. Un affichage LED à 3 niveaux fournit des informations sur le niveau de charge. Pratique et commode : la batterie de rechange peut être chargée séparément, ce qui réduit les interruptions de travail.