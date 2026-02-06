Batterie de rechange pour VC 6 et VC 7 Cordless

Pour un aspirateur à la fois efficace et pratique : cette batterie de rechange offre 50 minutes d'autonomie supplémentaire pour tous les aspirateurs des gammes VC 6 et VC 7 Cordless.

La puissante batterie de rechange lithium-ion pour tous les modèles d'aspirateurs VC 6 et VC 7 Cordless permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 50 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger. Si la première batterie est déchargée, elle peut être retirée rapidement et facilement à l'aide d'un bouton à deux touches avant d'insérer la batterie de rechange. Vous pouvez ainsi reprendre immédiatement l'aspiration. Un affichage LED à 3 niveaux fournit des informations sur le niveau de charge. Pratique et commode : la batterie de rechange peut être chargée séparément, ce qui réduit les interruptions de travail.

Caractéristiques et avantages
Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
La recharge est possible indépendamment du stockage de l'appareil
Cellule Lithium Ion puissantes
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 149 x 83 x 49