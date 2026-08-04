Bobine de fil pour LTR 18
La bobine de fil avec couvercle pratique et fil de coupe torsadé assure de bons résultats dans les endroits difficiles d'accès. Elle est compatible avec tous les coupe-bordures Battery Power 18 V Kärcher.
Les jardins ont tous des recoins inaccessibles avec la tondeuse, comme sous les buissons ou le long des murs de la maison. Pour pouvoir tailler l'herbe même dans ces zones difficiles d'accès, il vous faut un petit appareil très maniable et assurément performant : un coupe-bordures Kärcher. Il intègre un fil de coupe torsadé qui se réajuste constamment sur la bobine de fil grâce à l'alimentation automatique du fil. Le fil de coupe est ainsi maintenu automatiquement à la longueur optimale pour des performances de coupe optimales. Autres points forts de l'appareil, son faible niveau sonore au travail et la possibilité de changer la bobine de fil sans outil et en quelques gestes. Le travail de finition peut reprendre, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.
Caractéristiques et avantages
Fil de coupe torsadé
- Précision, fonctionnement silencieux et fiabilité grâce au fil torsadé.
Alimentation automatique du fil
- Le fil de coupe se réajuste automatiquement et conserve ainsi toujours une longueur optimale.
Changement sans outil de la bobine de fil
- Quelques gestes simples suffisent pour remplacer sans outil la bobine de fil.
Excellente maniabilité
- Le fil de coupe robuste atteint aisément les endroits difficiles d'accès du jardin.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Longueur de fil par bobine (m)
|3,6
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées