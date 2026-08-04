Les jardins ont tous des recoins inaccessibles avec la tondeuse, comme sous les buissons ou le long des murs de la maison. Pour pouvoir tailler l'herbe même dans ces zones difficiles d'accès, il vous faut un petit appareil très maniable et assurément performant : un coupe-bordures Kärcher. Il intègre un fil de coupe torsadé qui se réajuste constamment sur la bobine de fil grâce à l'alimentation automatique du fil. Le fil de coupe est ainsi maintenu automatiquement à la longueur optimale pour des performances de coupe optimales. Autres points forts de l'appareil, son faible niveau sonore au travail et la possibilité de changer la bobine de fil sans outil et en quelques gestes. Le travail de finition peut reprendre, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.