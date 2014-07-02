Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels

Les brosses sont entraînées par le débit d’eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 500 - 800
Matériau Poils naturels
Filetage du raccord M 18
Poids avec emballage (kg) 1,1
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