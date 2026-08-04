La brosse de précision associe l'effet d'un jet d'eau plat en éventail et du pouvoir nettoyant mécanique des poils pour un nettoyage en profondeur des endroits difficiles d'accès et étriqués, par exemple sur un vélo. La saleté est décollée et rincée directement dans la foulée. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. Le montage de la brosse se fait directement sur le pistolet. La tête de brossage peut être remplacée au besoin. La brosse de précision est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3 ou OC 4.