Brosse nettoyage de précision pour OC 3 et OC 4

Brosse de précision pour le nettoyage mobile : élimine la saleté de manière ciblée aux endroits difficiles à atteindre. Peut être montée directement sur le pistolet de nettoyage des OC 3 et OC 4.

La brosse de précision associe l'effet d'un jet d'eau plat en éventail et du pouvoir nettoyant mécanique des poils pour un nettoyage en profondeur des endroits difficiles d'accès et étriqués, par exemple sur un vélo. La saleté est décollée et rincée directement dans la foulée. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. Le montage de la brosse se fait directement sur le pistolet. La tête de brossage peut être remplacée au besoin. La brosse de précision est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3 ou OC 4.

Caractéristiques et avantages
Brosse nettoyage de précision pour OC 3 et OC 4: Brosse de précision fine, mais efficace
Brosse de précision fine, mais efficace
Élimination en profondeur des dépôts de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès.
Brosse nettoyage de précision pour OC 3 et OC 4: Tête de brossage amovible
Tête de brossage amovible
Ajout ultérieur facile pour un nettoyage hygiénique à tout moment.
Brosse nettoyage de précision pour OC 3 et OC 4: Se monte sur le pistolet
Se monte sur le pistolet
Utilisation à une main pour plus de flexibilité.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 200 x 35 x 48
Domaines d'utilisation
  • Vélos
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
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