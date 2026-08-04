Brosse nettoyage de précision pour OC 3 et OC 4
Brosse de précision pour le nettoyage mobile : élimine la saleté de manière ciblée aux endroits difficiles à atteindre. Peut être montée directement sur le pistolet de nettoyage des OC 3 et OC 4.
La brosse de précision associe l'effet d'un jet d'eau plat en éventail et du pouvoir nettoyant mécanique des poils pour un nettoyage en profondeur des endroits difficiles d'accès et étriqués, par exemple sur un vélo. La saleté est décollée et rincée directement dans la foulée. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. Le montage de la brosse se fait directement sur le pistolet. La tête de brossage peut être remplacée au besoin. La brosse de précision est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3 ou OC 4.
Caractéristiques et avantages
Brosse de précision fine, mais efficaceÉlimination en profondeur des dépôts de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès.
Tête de brossage amovibleAjout ultérieur facile pour un nettoyage hygiénique à tout moment.
Se monte sur le pistoletUtilisation à une main pour plus de flexibilité.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|200 x 35 x 48
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
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