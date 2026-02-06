Buse de nettoyage des conduites

Caractéristiques et avantages
Buse de nettoyage des conduites: Quatre jets à haute pression orientés vers l'arrière
Le tuyau est automatiquement poussé vers l'avant dans le tube par la pression de l'eau.
Buse de nettoyage des conduites: Forme optimisée des buses
La conception du flexible minimise le risque de blocage dans les tuyaux ou les canalisations.
Buse de nettoyage des conduites: Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
Spécifications

Données techniques

Dimensions (L × l × H) (mm) 18 x 14 x 14
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des tuyaux
  • Nettoyage des descentes de gouttières
  • Nettoyage des canalisations