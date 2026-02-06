Avec ses 7,5 mètres ce kit permet de déboucher et entretenir les canalisations ou évacuations. Deux types de buses sont incluses dans le pack : la buse 360° destiné à entretenir les canalisations avec une action préventive, la buse classique qui permet de déboucher et faire sauter les bouchons. La bague de marquage permet de suivre l’avancement dans la canalisation. Tuyaux souple de haute qualité : renforcé de textile tressé, avec protection anti-pliage pour le tuyau et raccord laiton pour une longue durée de vie. Convient pour être utilisé avec des nettoyeurs haute pression Grand Public Kärcher.