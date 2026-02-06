Débouche canalisations 15 m + set de buses

Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.

Avec ses 15 mètres ce kit permet de déboucher et entretenir les canalisations ou évacuations. Deux types de buses sont incluses dans le pack : la buse 360° destiné à entretenir les canalisations avec une action préventive, la buse classique qui permet de déboucher et faire sauter les bouchons. La bague de marquage permet de suivre l’avancement dans la canalisation. Tuyaux souple de haute qualité : renforcé de textile tressé, avec protection anti-pliage pour le tuyau et raccord laiton pour une longue durée de vie. Convient pour être utilisé avec des nettoyeurs haute pression Grand Public Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Débouche canalisations 15 m + set de buses: Système de buses interchangeables, avec deux buses différentes de fournis
Changement de buse facile. Buse avec jet puissant, idéale pour nettoyer les tuyaux et descentes de gouttières afin d'éliminer les bouchons. Buse rotative avec effet de nettoyage à 360° - pour un entretien régulier de l'intérieur des tuyaux afin d'éviter que des bouchons se forment.
Débouche canalisations 15 m + set de buses: Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
Permet de débloquer rapidement et efficacement les canalisations. Débouchage haute pression sans utiliser de produits chimique. Le tuyau est automatiquement poussé vers l'avant dans le tube par la pression de l'eau.
Débouche canalisations 15 m + set de buses: Tuyau flexible renforcé avec tressage textile
Utilisation facile notamment lors de passage coudés dans les canalisations. Rangement peu encombrant
Forme optimisée des buses
  • La conception du flexible minimise le risque de blocage dans les tuyaux ou les canalisations.
  • Conception compacte et liberté de mouvement maximale.
Raccords et buses en laiton et acier inoxydable durables
  • Longue durée de vie
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 1,1
Poids avec emballage (kg) 1,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 250 x 80

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des tuyaux
  • Nettoyage des descentes de gouttières
  • Nettoyage des canalisations
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.