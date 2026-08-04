Pour un nettoyage optimal : le canon à mousse permet d'ajouter des détergents lors de l'utilisation du nettoyeur mobile extérieur OC 3 et garantit un nettoyage plus en profondeur, plus efficace et plus en douceur avec une meilleure répartition du détergent. Il produit une mousse puissante avec une bonne adhérence sur les surfaces qui permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès – idéale pour un nettoyage en profondeur des vélos, du mobilier de jardin & Cie. Le canon à mousse se monte directement sur le pistolet. Quant au détergent, il suffit de le verser dans le canon à mousse. Le canon à mousse est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3 ou OC 4.