Cartouche détartrante pour nettoyeur vapeur SC 1 Upright / SC 1 Multi
La cartouche détartrante pour les nettoyeurs vapeur SC 1 Upright et les modèles SC 1 Multi. Il suffit de l'insérer derrière le réservoir d'eau propre et le tour est joué. Détartrage rapide et efficace.
Une fois la cartouche de détartrage introduite dans l'appareil, le calcaire est éliminé. La cartouche assure un détartrage automatique et continu. Ainsi, la technologie du nettoyeur vapeur est protégée de manière fiable contre l'entartrage et la durée de vie de l'appareil est donc prolongée. Il est recommandé de remplacer la cartouche après 4 mois ou après une consommation totale de 15 litres d'eau.
Caractéristiques et avantages
Protège la technologie de l'appareil contre la calcification
- Favorise la performance à long termine du nettoyeur vapeur
Remplacement simple et rapide de la cartouche
- Remettez la cartouche en place et commencez le nettoyage à la vapeur
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|74 x 54 x 36
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher