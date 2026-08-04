Une fois la cartouche de détartrage introduite dans l'appareil, le calcaire est éliminé. La cartouche assure un détartrage automatique et continu. Ainsi, la technologie du nettoyeur vapeur est protégée de manière fiable contre l'entartrage et la durée de vie de l'appareil est donc prolongée. Il est recommandé de remplacer la cartouche après 4 mois ou après une consommation totale de 15 litres d'eau.