Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Classe de poussières L / M
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 140 x 57 x 240
Videos
Domaines d'utilisation
  • Certifiés pour les classes de poussières M et L