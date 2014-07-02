Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Classe de poussières
|L / M
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|140 x 57 x 240
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Certifiés pour les classes de poussières M et L