Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.