Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m

Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").

Long de 30 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).

Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 140
Filetage du raccord M22 x 1,5
Longueur (m) 30
Poids avec emballage (kg) 2,4
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