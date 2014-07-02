Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m
Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
Long de 30 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|140
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Longueur (m)
|30
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
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