Kit enrouleur de flexible pour machines HD à essence, 30 m
Kit de fixation pour enrouleur de flexible à installer sur la machine avec flexible de raccordement à la sortie HP de l’appareil (Le flexible de 30m n'est pas compris dans le kit). Rotation sous pression avec connexion EASY!Lock.
Kit d'enrouleur de tuyau à monter sur l'unité. La solution parfaite pour un stockage sûr et peu encombrant des tuyaux haute pression. Se raccorde au nettoyeur haute pression. Tourne également sous pression. Connecteur : 22 x 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|30
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
Inclus dans la livraison
- Tambour-enrouleur