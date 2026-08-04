Kit enrouleur de flexible pour machines HD à essence, 30 m

Kit de fixation pour enrouleur de flexible à installer sur la machine avec flexible de raccordement à la sortie HP de l’appareil (Le flexible de 30m n'est pas compris dans le kit). Rotation sous pression avec connexion EASY!Lock.

Kit d'enrouleur de tuyau à monter sur l'unité. La solution parfaite pour un stockage sûr et peu encombrant des tuyaux haute pression. Se raccorde au nettoyeur haute pression. Tourne également sous pression. Connecteur : 22 x 1,5.

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 30
Couleur Anthracite
Poids avec emballage (kg) 9,4

Inclus dans la livraison

  • Tambour-enrouleur
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme