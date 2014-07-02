Lèvres caoutchouc de rechange pour WV 2 et WV 5 (280 mm)
Lèvres en caoutchouc de rechange pour la raclette du nettoyeur de vitres WV 2 ou WV 5 (280mm).
Il suffit de changer les lèvres de la raclette (280 millimètres) pour que le nettoyeur de vitres WV 2 ou WV 5 nettoie à nouveau toutes les surfaces lisses, sans traces et sans gouttes d'eau.
Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 5 x 45
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire