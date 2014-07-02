Lèvres caoutchouc de rechange pour WV 2 et WV 5 (280 mm)

Lèvres en caoutchouc de rechange pour la raclette du nettoyeur de vitres WV 2 ou WV 5 (280mm).

Il suffit de changer les lèvres de la raclette (280 millimètres) pour que le nettoyeur de vitres WV 2 ou WV 5 nettoie à nouveau toutes les surfaces lisses, sans traces et sans gouttes d'eau.

Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
  • Nettoyage sans traces
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 280 x 5 x 45
Domaines d'utilisation
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Systèmes d'énergie solaire