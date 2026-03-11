MJ 145 Full Control PLUS NHP

Tout en un: la lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus ( à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G180 Q Full Control Plus Power.

Changez tout simplement le jet – et non plus la lance. Comme la lance 3-en-1 Multi Jet combine 3 types de jet et permet de changer en continu entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet à détergent en tournant tout simplement la lance. La pression appropriée peut facilement être réglée à l'aide des boutons sur le poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power. La lance Multi Jet 3-en-1 est la solution complète pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la série K5 Premium Full Control Plus, à partir de 2017.

Caractéristiques et avantages
Un contrôle total en deux mains
  • Régulation en continu de la pression avec le pistolet de pulvérisation intelligent
Pas de changement difficile de la lance
  • Tournez tout simplement la lance pour sélectionner le jet correct.
Trois types de jet dans une seule lance
  • Jet à détergent, jet rotatif en jet plat à haute pression réglables en continu – pour un travail flexible.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 445 x 63 x 63

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Clôtures