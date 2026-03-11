Changez tout simplement le jet – et non plus la lance. Comme la lance 3-en-1 Multi Jet combine 3 types de jet et permet de changer en continu entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet à détergent en tournant tout simplement la lance. La pression appropriée peut facilement être réglée à l'aide des boutons sur le poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power. La lance Multi Jet 3-en-1 est la solution complète pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la série K5 Premium Full Control Plus, à partir de 2017.