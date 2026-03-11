MJ 145 Full Control PLUS NHP
Tout en un: la lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus ( à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G180 Q Full Control Plus Power.
Changez tout simplement le jet – et non plus la lance. Comme la lance 3-en-1 Multi Jet combine 3 types de jet et permet de changer en continu entre un jet plat à haute pression, un jet rotatif et un jet à détergent en tournant tout simplement la lance. La pression appropriée peut facilement être réglée à l'aide des boutons sur le poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power. La lance Multi Jet 3-en-1 est la solution complète pour les nettoyeurs haute pression Kärcher de la série K5 Premium Full Control Plus, à partir de 2017.
Caractéristiques et avantages
Un contrôle total en deux mains
- Régulation en continu de la pression avec le pistolet de pulvérisation intelligent
Pas de changement difficile de la lance
- Tournez tout simplement la lance pour sélectionner le jet correct.
Trois types de jet dans une seule lance
- Jet à détergent, jet rotatif en jet plat à haute pression réglables en continu – pour un travail flexible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures