Pack de trois bobines de fil LTR 18 Battery
Le pack de trois bobines de fil avec fil de coupe torsadé assure une coupe nette dans les endroits difficiles d'accès. Les bobines sont compatibles avec tous les coupe-bordures Battery Power 18 V Kärcher.
Les jardins ont tous des recoins inaccessibles avec la tondeuse, comme sous les buissons ou le long des murs de la maison. Pour pouvoir tailler l'herbe même dans ces zones difficiles d'accès, il vous faut un petit appareil très maniable et assurément performant : un coupe-bordures Kärcher. Il comprend un fil de coupe torsadé qui se réajuste constamment sur la bobine de fil grâce à l'alimentation automatique du fil. Ainsi, le fil de coupe est toujours maintenu à la longueur optimale pour des résultats de coupe nets. Lorsque le fil est usé, quelques gestes suffisent pour mettre en place une nouvelle bobine, sans outils. Le travail de finition peut reprendre, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.
Caractéristiques et avantages
Fil de coupe torsadé
- Précision, fonctionnement silencieux et fiabilité grâce au fil torsadé.
Alimentation automatique du fil
- Le fil de coupe se réajuste automatiquement et conserve ainsi toujours une longueur optimale.
Changement sans outil de la bobine de fil
- Quelques gestes simples suffisent pour remplacer sans outil la bobine de fil.
Excellente maniabilité
- Le fil de coupe robuste atteint aisément les endroits difficiles d'accès du jardin.
Pack de trois pratique
- Les 3 bobines de fil incluses garantissent des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Longueur de fil par bobine (m)
|3,6
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|55 x 55 x 24
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées