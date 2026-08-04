Les jardins ont tous des recoins inaccessibles avec la tondeuse, comme sous les buissons ou le long des murs de la maison. Pour pouvoir tailler l'herbe même dans ces zones difficiles d'accès, il vous faut un petit appareil très maniable et assurément performant : un coupe-bordures Kärcher. Il comprend un fil de coupe torsadé qui se réajuste constamment sur la bobine de fil grâce à l'alimentation automatique du fil. Ainsi, le fil de coupe est toujours maintenu à la longueur optimale pour des résultats de coupe nets. Lorsque le fil est usé, quelques gestes suffisent pour mettre en place une nouvelle bobine, sans outils. Le travail de finition peut reprendre, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles.