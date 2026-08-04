Pulvérisateur premium pour nettoyeur de vitres
Le pulvérisateur premium pour nettoyeur de vitres comprend une bonnette en microfibres avec fxation auto-agrippante, un grattoir et 20 mL de nettoyant pour vitres concentré.
Le pulvérisateur premium pour nettoyeur de vitres comprend un support de bonnette de taille réglable permettant de nettoyer des fenêtres aussi bien étroites que larges sans grands efforts. Grâce au système à bandes auto-agrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. En plus, le grattoir inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.
Caractéristiques et avantages
Suceurs étroits et larges
- Pour le nettoyage des fenêtres aussi bien larges qu'étroites.
Fermeture à système de bandes auto-agrippantes
- Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée
Grattoir de saleté
- Á l'aide du grattoir de déchets, vous pouvez enlever même les saletés les plus tenaces en un rien de temps.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Composition du tissus
|85% Polyester, 15% Polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 120 x 250
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Surfaces lisses
- Miroirs
- Petits carreaux
- Même les saletés tenaces
Accessoires
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