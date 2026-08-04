Le pulvérisateur premium pour nettoyeur de vitres comprend un support de bonnette de taille réglable permettant de nettoyer des fenêtres aussi bien étroites que larges sans grands efforts. Grâce au système à bandes auto-agrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. En plus, le grattoir inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.