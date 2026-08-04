Rallonge de flexible pour SC 1 / SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up
La rallonge de flexible permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès. Elle vous permet également de nettoyer sans porter le nettoyeur vapeur.
Grâce à la rallonge de flexible pour nos modèles SC 1, même les endroits difficilement accessibles commes les coins et les fentes peuvent facilement être nettoyés. Les autres accessoires (comme la buse à main, la powerbuse, etc.) peuvent être raccordés facilement à n'importe quel moment.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec les autres accessoires vapeur Kärcher
- Raccordement possible des accessoires comme la buse à main, la brosse ronde etc.
Tuyau rallonge de flexible pour un nettoyage sans efforts
- Nettoyage simple d'endroits difficilement accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 51 x 220
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Nettoyage des canalisations
- Lavabo/évier
- Robinetterie
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Salle de bain
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