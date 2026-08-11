Rotabuse, 090
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|300
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|90
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
Trouver des pièces détachées d'origine Rotabuse, 090
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.