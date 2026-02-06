Les sachets filtre ouate ont été développé spécifiquement pour les shampouineuses SE 5 et SE 6 Signature Line. Les sacs sont extrêmement résistants à la déchirure et garantissent une puissance d'aspiration et une filtration de la poussière très élevées. Ils sont conçus pour un usage intensif, par exemple pour aspirer les saletés sèches et humides.