Sachet filtre ouate SE 5 / SE 6
Sachet filtre ouate extrêment résistant à la déchirure, idéal pour aspirer les saletés fines et grossières. Convient aux shampouineuses SE 5 et SE 6 Kärcher.
Les sachets filtre ouate ont été développé spécifiquement pour les shampouineuses SE 5 et SE 6 Signature Line. Les sacs sont extrêmement résistants à la déchirure et garantissent une puissance d'aspiration et une filtration de la poussière très élevées. Ils sont conçus pour un usage intensif, par exemple pour aspirer les saletés sèches et humides.
Caractéristiques et avantages
Matériau à 3 couches
- Pour une puissance d'aspiration élevée et une filtration élevée des poussières pendant l'utilisation.
Extrêmement résistant aux déchirures, idéal pour un usage intensif.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|425 x 530 x 12
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche