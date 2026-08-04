Les sacs filtrants en ouate résistants à la déchirure sont adaptés à la station de vidange automatique du RCV 5 et séduisent par la robustesse de leur matériau et leur grande capacité de rétention de la poussière. Ils garantissent une puissance d'aspiration élevée et constante de la station, ce qui permet d'utiliser l'aspirateur robot de manière encore plus autonome. Trois sacs sont inclus.