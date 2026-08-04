Sacs filtrants station de vidange automatique RCV 5 (3 pièces)
Les sacs filtrants en ouate assurent une élimination simple et hygiénique de la saleté et de la poussière de la station ; spécialement pour la station de vidange automatique du RCV 5.
Les sacs filtrants en ouate résistants à la déchirure sont adaptés à la station de vidange automatique du RCV 5 et séduisent par la robustesse de leur matériau et leur grande capacité de rétention de la poussière. Ils garantissent une puissance d'aspiration élevée et constante de la station, ce qui permet d'utiliser l'aspirateur robot de manière encore plus autonome. Trois sacs sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Sac en ouate pour une excellente rétention de la poussière et une puissance d'aspiration constante
Matériau résistant à la déchirure, particulièrement adapté aux usages de longue durée
Ouverture verrouillable pour l'élimination hygiénique du sac filtrant
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|185 x 155 x 145
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Pour moquettes à poils courts