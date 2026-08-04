Serpillières microfibres pour buse de sol SC 1 Upright et SC 1 Multi & Up
Deux serpillières en microfibres pour le SC 1 Upright et le SC 1 Multi & Up. Des résultats parfaits et un changement de serpillières sans entrer en contact avec la saleté grâce au système auto-agrippant.
Le lot de deux serpillières en microfibres est parfaitement adapté au nettoyeur vapeur SC 1 Upright et au SC 1 Multi & Up. Sa composition en microfibres assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté et sa perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage très hygiéniques. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent et se retirent facilement de la buse de sol/ Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place et ne glisse pas/ Pour la nettoyer, il suffit d'appuyer sur la languette pour la retirer.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualitéLa structure spéciale des serpillières offre un ramassage particulièrement efficace de la saleté sur les surfaces dures Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantesUne simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 140 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC
- Sols durs
- Carrelages