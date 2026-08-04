Le lot de deux serpillières en microfibres est parfaitement adapté au nettoyeur vapeur SC 1 Upright et au SC 1 Multi & Up. Sa composition en microfibres assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté et sa perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage très hygiéniques. Grâce au système auto-agrippant, les serpillières se fixent et se retirent facilement de la buse de sol/ Pendant le nettoyage, la serpillière reste bien en place et ne glisse pas/ Pour la nettoyer, il suffit d'appuyer sur la languette pour la retirer.