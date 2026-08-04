Set de nettoyage de sol pour SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up

La propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage des sols pour le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up, vous pouvez transformer le nettoyeur vapeur portatif en balai vapeur en un clin d'œil.

Du nettoyeur vapeur portatif au balai vapeur en quelques secondes : c'est possible grâce au set de nettoyage des sols pour le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up. Il suffit de fixer la serpillière à la buse de sol à l'aide du système auto-agrippant et de raccorder la buse aux deux tubes de rallonge (0,5 m chacun) du nettoyeur - et vous pouvez commencer immédiatement à nettoyer en profondeur les sols durs. La serpillière universelle, avec sa composition en microfibres, assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage excellents et hygiéniques dans les coins et proche des murs.

Caractéristiques et avantages
Fixation facile à l'ensemble de buses de sol sur le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up
  • La buse de sol EasyFix peut être installée rapidement et sans efforts sur l'appareil, de même que les tubes du nettoyeur vapeur.
Microfibres de haute qualité
  • La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
  • Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
  • Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
  • La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
  • Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
  • La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
Technologie à lamelles innovantes
  • Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
  • Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
  • Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
  • Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids avec emballage (kg) 0,9
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Carrelages