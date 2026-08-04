Set de nettoyage de sol pour SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up
La propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage des sols pour le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up, vous pouvez transformer le nettoyeur vapeur portatif en balai vapeur en un clin d'œil.
Du nettoyeur vapeur portatif au balai vapeur en quelques secondes : c'est possible grâce au set de nettoyage des sols pour le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up. Il suffit de fixer la serpillière à la buse de sol à l'aide du système auto-agrippant et de raccorder la buse aux deux tubes de rallonge (0,5 m chacun) du nettoyeur - et vous pouvez commencer immédiatement à nettoyer en profondeur les sols durs. La serpillière universelle, avec sa composition en microfibres, assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage excellents et hygiéniques dans les coins et proche des murs.
Caractéristiques et avantages
Fixation facile à l'ensemble de buses de sol sur le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up
- La buse de sol EasyFix peut être installée rapidement et sans efforts sur l'appareil, de même que les tubes du nettoyeur vapeur.
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages