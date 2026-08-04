Du nettoyeur vapeur portatif au balai vapeur en quelques secondes : c'est possible grâce au set de nettoyage des sols pour le SC 1 Multi / Multi Comfort / Multi & Up. Il suffit de fixer la serpillière à la buse de sol à l'aide du système auto-agrippant et de raccorder la buse aux deux tubes de rallonge (0,5 m chacun) du nettoyeur - et vous pouvez commencer immédiatement à nettoyer en profondeur les sols durs. La serpillière universelle, avec sa composition en microfibres, assure un ramassage particulièrement efficace de la saleté. La perméabilité élevée à la vapeur permet d'obtenir des résultats de nettoyage excellents et hygiéniques dans les coins et proche des murs.