Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.

Compatible avec les robinets dont le diamètre du filetage des de 26,4 mm (G3/4") - Filetage femelle en laiton : grande solidité, renforce la fixation au robinet - Protection du filetage : fixation facilitée et protection du filetage laiton -Système clic

Caractéristiques et avantages
Filetage intérieur en laiton
  • Robustesse garantie.
Protection en laiton
  • Pour un raccord facile
Spécifications

Données techniques

Taille du filetage G3/4
Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 54 x 34 x 34

Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.

Domaines d'utilisation
  • Arrosage
  • Appareils et outils de jardinage