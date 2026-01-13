Raccord laiton cuisine et s.d.b
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Compatible avec les robinets dont le diamètre du filetage des de 26,4 mm (G3/4") - Filetage femelle en laiton : grande solidité, renforce la fixation au robinet - Protection du filetage : fixation facilitée et protection du filetage laiton -Système clic
Caractéristiques et avantages
Filetage intérieur en laiton
- Robustesse garantie.
Protection en laiton
- Pour un raccord facile
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|54 x 34 x 34
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Appareils et outils de jardinage