Le dévidoir compact HBX 2.10 est la solution parfaite pour arroser ou nettoyer tous les types de petites surfaces extérieures type balcon, terrasses ou par exemple lors d'une activité extérieure comme le camping. Il est équipé d'un tuyau d'arrosage de 10 mètres de diamètre 8 mm (5/16''), d'une lance d'arrosage simple, de deux raccords d'arrosage avec Aqua stop et un adaptateur pour nez de robinets G 1 ' 1/2 et G 1' 3/4. Grâce au concept de rangement intelligent pour les accessoires et les déclencheurs de tuyau, les traces d'eau sur les tapis ou les parquets appartiennent désormais au passé. Grâce à ses dimensions compactes, le boîtier peut être rangé dans les espaces les plus restreints à l'intérieur, par exemple dans le placard sous l'évier de la cuisine. La boîte peut également être fixée au mur. La boîte à tuyaux convient également comme tuyau d'alimentation pour les nettoyeurs haute pression K 2-K 4 de Kärcher.