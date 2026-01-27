Dévidoir compact HBX 2.10
Léger et facile à ranger ce dévidoir d'appoint est idéal pour les balcons, les petits jardins ou petites terrasses. Déroulement et enroulement pratiques. Parfait pour un rangement compact.
Le dévidoir compact HBX 2.10 est la solution parfaite pour arroser ou nettoyer tous les types de petites surfaces extérieures type balcon, terrasses ou par exemple lors d'une activité extérieure comme le camping. Il est équipé d'un tuyau d'arrosage de 10 mètres de diamètre 8 mm (5/16''), d'une lance d'arrosage simple, de deux raccords d'arrosage avec Aqua stop et un adaptateur pour nez de robinets G 1 ' 1/2 et G 1' 3/4. Grâce au concept de rangement intelligent pour les accessoires et les déclencheurs de tuyau, les traces d'eau sur les tapis ou les parquets appartiennent désormais au passé. Grâce à ses dimensions compactes, le boîtier peut être rangé dans les espaces les plus restreints à l'intérieur, par exemple dans le placard sous l'évier de la cuisine. La boîte peut également être fixée au mur. La boîte à tuyaux convient également comme tuyau d'alimentation pour les nettoyeurs haute pression K 2-K 4 de Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir portable compactRangement peu encombrant, même dans les placards sous l'évier.
Manivelle repliableStockage peu encombrant et enroulement facile.
Prêt à l'emploiTous les accessoires nécessaires pour l'installation à l'extérieur (buse, connecteurs, raccordement au robinet extérieur) sont inclus dans la fourniture.
Système de rangement astucieux pour les accessoires et les déclencheurs de tuyaux
- Prévient les traces d'eau sur les moquettes ou les parquets.
- Tous les accessoires sont rangés en toute sécurité dans la boîte elle-même pour économiser de l'espace.
Deux raccords de tuyau avec Aqua Stop
- Déconnexion facile sans éclaboussures d'eau.
Convient pour une installation murale
- Des points d'accroche sont prévus à l'arrière du boîtier pour une installation murale.
Léger
- Facile à transporter et ménageant le dos.
Possibilités multiples de positionnement du tuyau d'alimentation
- Évite les plis dans le tuyau pour un débit d'eau constant et une longue durée de vie.
Support solide et stable
- Se déroule facilement, même en déplacement.
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|10
|Capacité de tuyau (m)
|10 (5/16")
|Flexible de raccordement (m)
|2 (5/16")
|Pression de rupture (bar)
|24
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|225 x 360 x 387
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 2 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Arroseur: 1 Pièce(s)
- Flexible 5/16": 10 m
- Flexible de raccordement 5/16": 2 m
Équipement
- Jet conique
- Jet crayon
- Vis et chevilles pour le montage mural
