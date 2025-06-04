Kärcher renouvelle son engagement auprès de l’Étape du Tour de France 2025 : À chaque besoin, une solution de nettoyage adaptée.
Pour la deuxième année consécutive, le spécialiste des solutions de nettoyage à destination des particuliers et des professionnels renouvelle son partenariat avec l’Étape du Tour de France, la plus emblématique des courses amateurs.
Ce rendez-vous annuel, qui réunit des milliers de cyclistes passionnés est l’occasion rêvée pour Kärcher d’aller à la rencontre des sportifs et de démontrer son savoir-faire en matière d’entretien… surtout quand il s’agit de prendre soin de leur vélo !
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Une propreté à toute épreuve, venez nous rencontrer sur le village de l'Etape
Si l’Étape du Tour évoque d’abord la sueur, les efforts et la passion du cyclisme, elle rime aussi avec boue, poussière et saleté. Autant de résidus qui marquent le vélo.
C’est là que Kärcher intervient, au cœur du village de l’événement, avec un stand mettant en avant les trois univers de nettoyage : basse, moyenne et haute pression. L’occasion pour les participants de découvrir toute une gamme de solutions mobiles, conçues pour un nettoyage simple, rapide et sans compromis.
Des solutions adaptées à chaque besoins
Nettoyer un vélo n’est pas une affaire de hasard. Chaque élément – du cadre au dérailleur – mérite un soin particulier. C’est pourquoi Kärcher décline son expertise en trois univers complémentaires : le nettoyage des salissures légères, moyennes et tenaces.
OC 4 + Kit Aventure : l’essentiel pour nettoyer son vélo
Compact et autonome, le nettoyeur mobile OC 4 + Kit Aventure est le compagnon rêvé des cyclistes en vadrouille. Avec sa batterie intégrée, son réservoir de 8 litres et sa pression de 7 bar, il permet un nettoyage d’appoint efficace directement sur le bord des routes ou en pleine nature. Son kit inclut un sac de transport, une lance Multi-jet et un système d’aspiration pour puiser l’eau à la source. Idéal pour redonner éclat à son vélo après une étape exigeante.
Le nettoyeur mobile sur batterie et réserve d'eau intégrée OC 6-18 Premium.
Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.
Vous voulez redonner de la brillance à vos vélos sans avoir accès à une prise électrique ou à un robinet ? Ne vous inquiétez pas, avec le nettoyeur mobile sans fil OC 6-18 Premium, c'est un jeu d'enfant. Grâce à sa batterie interchangeable de 18 V et à son réservoir d'eau de 12 litres, vous pouvez effectuer un nettoyage efficace à moyenne pression où que vous soyez. Son chariot de transport, qui est également un réservoir d'eau de 12 litres, vous permet de nettoyer jusqu'à deux vélos, offrant ainsi une autonomie totale au produit.
Un geste simple, un vélo comme neuf
Les cyclistes le savent : un vélo propre est un vélo qui dure. Avec Kärcher, l’entretien n’est plus une corvée. Les nettoyeurs mobiles fonctionnent sur batterie, disposent de réservoirs intégrés, et sont prêts à l’emploi partout, même en pleine nature. Un véritable atout pour les amateurs d’aventure, soucieux de préserver leurs équipements sans alourdir leur sac.
K Silent : la puissance en silence pour les vélos et plus encore
Parfait après une sortie boueuse, le nettoyeur haute pression K Silent permet de nettoyer efficacement son vélo grâce à sa haute pression maîtrisée et ses trois lances adaptées. Silencieux (jusqu’à 50 % de bruit en moins), compact et puissant, il élimine les salissures moyennes sans déranger l'entourage. Idéal pour l'entretien régulier des vélos, il s’utilise aussi pour nettoyer équipements, mobilier ou véhicules.
Car chaque situation appelle une réponse adaptée : à chaque besoin, une solution de nettoyage.
Un partenariat au service des passionnés
En s’associant une nouvelle fois à l’Étape du Tour de France, Kärcher confirme son engagement aux côtés des cyclistes. L’objectif est clair : offrir des solutions concrètes, fiables et accessibles à tous ceux pour qui l’entretien est une étape essentielle de la pratique.