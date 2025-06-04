Kärcher renouvelle son engagement auprès de l’Étape du Tour de France 2025 : À chaque besoin, une solution de nettoyage adaptée.

Pour la deuxième année consécutive, le spécialiste des solutions de nettoyage à destination des particuliers et des professionnels renouvelle son partenariat avec l’Étape du Tour de France, la plus emblématique des courses amateurs.

Ce rendez-vous annuel, qui réunit des milliers de cyclistes passionnés est l’occasion rêvée pour Kärcher d’aller à la rencontre des sportifs et de démontrer son savoir-faire en matière d’entretien… surtout quand il s’agit de prendre soin de leur vélo !

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