Nettoyeurs vapeur

Le nettoyeur vapeur : un outil polyvalent qui offre une propreté dans l'ensemble du foyer. Ils assurent une grande propreté, jusqu'au plus profond des fibres et sans produits chimiques. Grâce à une performance de nettoyage optimale, 99.99%* des bactéries sont éliminées pour un environnement sain. Les nettoyeurs vapeur sont certifiés efficaces dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP). Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, sur les sols ou même pour le repassage, Kärcher fonce à toute vapeur et offre les meilleurs résultats. Découvrez sans attendre les différentes possibilités d'utilisation de nos nettoyeurs traîneaux et balais ainsi que de leurs accessoires !