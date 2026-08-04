Nettoyant universel sans tensioactif RM 770, 1l

Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs, ainsi quʼaux couvertures et tentures. Élimine même les taches dʼhuile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.