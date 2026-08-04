Nettoyant universel sans tensioactif RM 770, 1l

Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs, ainsi quʼaux couvertures et tentures. Élimine même les taches dʼhuile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 9
Poids avec emballage (kg) 1,2
Propriétés
  • Nettoyeur universel puissant sans tensioactif pour nettoyage provisoire
  • Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
  • Convient pour tous types de tissu, de revêtements de sol durs et flexibles, aussi bien que les plafonds et les murs.
  • Retarde le ré-encrassement.
  • Sans tensioactif, solution solvanée ni enzyme
  • Formulation peu moussante
  • Respectueux des matériaux
  • Sans NTA
Nettoyant universel sans tensioactif RM 770, 1l
Nettoyant universel sans tensioactif RM 770, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Surfaces textiles
  • Nettoyage des surfaces
  • Nettoyage des sols
Accessoires