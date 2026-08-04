Nettoyant universel sans tensioactif RM 770, 1l
Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs, ainsi quʼaux couvertures et tentures. Élimine même les taches dʼhuile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|9
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
Propriétés
- Nettoyeur universel puissant sans tensioactif pour nettoyage provisoire
- Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
- Convient pour tous types de tissu, de revêtements de sol durs et flexibles, aussi bien que les plafonds et les murs.
- Retarde le ré-encrassement.
- Sans tensioactif, solution solvanée ni enzyme
- Formulation peu moussante
- Respectueux des matériaux
- Sans NTA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles
- Nettoyage des surfaces
- Nettoyage des sols