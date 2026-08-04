Lingette antipoussière, rouleau, Dust binding cloth roll white 60×20cm 8x50pc/pkg

Bandeau à usage unique avec revêtement adhésif pour le dépoussiérage, pour le système Lamello

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 20
Matériau 100 % viscose / Élastomère, autocollant
Type de fabrication Non-tissé avec revêtement
Lingette antipoussière Adhésif, imprégné
Quantité (Pièce(s)) 400
Poids par produit (kg) 2,8
Poids de l'emballage (kg) 3,2
Dimensions (l x L) (mm) 600 x 200
Dimensions (emballé) (mm) 600 x 200 x 200
Lingette antipoussière, rouleau, Dust binding cloth roll white 60×20cm 8x50pc/pkg
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Domaines d'utilisation
  • Surface - Nettoyage à sec
  • Sol - nettoyage à sec