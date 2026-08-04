Lingette antipoussière, rouleau, Dust binding cloth roll white 60×20cm 8x50pc/pkg
Bandeau à usage unique avec revêtement adhésif pour le dépoussiérage, pour le système Lamello
Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|20
|Matériau
|100 % viscose / Élastomère, autocollant
|Type de fabrication
|Non-tissé avec revêtement
|Lingette antipoussière
|Adhésif, imprégné
|Quantité (Pièce(s))
|400
|Poids par produit (kg)
|2,8
|Poids de l'emballage (kg)
|3,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|600 x 200
|Dimensions (emballé) (mm)
|600 x 200 x 200
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Surface - Nettoyage à sec
- Sol - nettoyage à sec