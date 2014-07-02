Ανταλλακτικό πιστόλι good K 2 - K 7

Ανταλλακτικό πιστόλι για οικιακά πλυστικά Kärcher σειράς K2 – K7. Για όλα τα πλυστικά στα οποία ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται στο πιστόλι με ασφάλεια (χωρίς ταχυσύνδεσμο) Quick Connect.

Εύκολη αλλαγή πιστολιού. Ανταλλακτικό πιστόλι για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher σειράς K2 – K7. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, στα οποία το πιστόλι ασφαλίζεται με κλιπ ή σφιγκτήρα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστόλι αντικατάστασης για τα Καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών Κ 2 – Κ 7.
  • Εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
Σύνδεση μπαγιονέτ
  • Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Εφαρμογή καθαριστικού χαμηλής πίεσης
  • Απλή εφαρμογή καθαριστικού.
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
  • Η σκανδάλη του πιστολιού είναι μπλοκαρισμένη.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 422 x 40 x 181