Ανταλλακτικό πιστόλι good K 2 - K 7

Ανταλλακτικό πιστόλι για οικιακά πλυστικά Kärcher σειράς K2 – K7. Για όλα τα πλυστικά στα οποία ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται στο πιστόλι με ασφάλεια (χωρίς ταχυσύνδεσμο) Quick Connect.