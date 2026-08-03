Κατά τον καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, του κάτω μέρους αυτοκινήτων, προσόψεων, στεγών κ.λπ. με πλυστικά μηχανήματα πίεσης, ενδέχεται να υπάρξουν σημεία όπου δεν μπορείτε να φτάσετε με την κάνη ψεκασμού ή τα οποία μπορεί να φτάσετε με δυσκολία. Ο αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης σας δίνει τη λύση. Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης της γωνίας του έως και 120°, μπορείτε να καθαρίσετε πανεύκολα ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού ή μια τηλεσκοπική κάνη στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.