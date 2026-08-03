Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση
Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης: Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης της γωνίας του έως και 120°, το εργαλείο αυτό είναι ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των δυσπρόσιτων σημείων. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Κατά τον καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, του κάτω μέρους αυτοκινήτων, προσόψεων, στεγών κ.λπ. με πλυστικά μηχανήματα πίεσης, ενδέχεται να υπάρξουν σημεία όπου δεν μπορείτε να φτάσετε με την κάνη ψεκασμού ή τα οποία μπορεί να φτάσετε με δυσκολία. Ο αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης σας δίνει τη λύση. Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης της γωνίας του έως και 120°, μπορείτε να καθαρίσετε πανεύκολα ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού ή μια τηλεσκοπική κάνη στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4