Παραγωγός ζεστού νερού HG 43
Η γεννήτρια ζεστού νερού HG 43 μετατρέπει όλες τις συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αποτελεσματικές μηχανές ζεστού νερού.
Η οικονομική λύση για την αναβάθμιση υφιστάμενων μηχανών καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού: η γεννήτρια ζεστού νερού HG 4, η οποία είναι συμβατή με κάθε καθαριστικό υψηλής πίεσης στην αγορά, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μηχανή Kärcher. Η ηλικία και η απόδοση δεν έχουν σημασία εδώ. Η χρήση ζεστού νερού για καθαρισμό υψηλής πίεσης εξοικονομεί απορρυπαντικό, επιταχύνει σημαντικά και βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η πίεση εργασίας μπορεί να μειωθεί, προκειμένου να προστατευθούν οι ευαίσθητες επιφάνειες, ενώ διατηρούνται οι ίδιες επιδόσεις καθαρισμού. Η τεχνικά προηγμένη τεχνολογία καυστήρα με ισχύ 43 kW εξασφαλίζει υψηλή απόδοση με χαμηλές τιμές εκπομπών. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας μας με μπλοκ ασφαλείας που διαθέτει διακόπτη πίεσης, προστασία από την έλλειψη νερού, μαζί με ένα ενσωματωμένο σύστημα μαλακής απόσβεσης για την προστασία του θερμαντικού πηνίου απότις δονήσεις εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, ενώ ένα σταθερό σωληνωτό πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση και σε πιο σκληρές συνθήκες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαράΕξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany». Με τη δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία ασφάλειας της Kärcher, η βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και του χρήστη είναι εγγυημένη. Το στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυξημένη απόδοση καθαρισμού χάρη στη χρήση ζεστού νερούΣυντομότεροι χρόνοι καθαρισμού και μείωση του κόστους εργασίας. Αποτελεσματικότερη αφαίρεση λεκέδων από λάδι, γράσο και λιπαντικά. Βακτηριοκτόνος δράση και προστασία ευαίσθητων επιφανειών.
Ιδιαίτερα εύκολη συντήρησηΕύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης. Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου και αφαιρούμενο δοχείο καυσίμου για σκοπούς καθαρισμού.
Πολύ εύκολο στη χρήση
- Εύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη.
- Ανώτερη ικανότητα μετάδοσης κίνησης χάρη στους μεγάλους τροχούς και τον κατευθυντήριο τροχό με πέδη στάθμευσης.
- Επιλογή αποθήκευσης για όλα τα μέρη των εξαρτημάτων απευθείας στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση θερμότητας (kW)
|43
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|88,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|100,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080