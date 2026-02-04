Η οικονομική λύση για την αναβάθμιση υφιστάμενων μηχανών καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού: η γεννήτρια ζεστού νερού HG 4, η οποία είναι συμβατή με κάθε καθαριστικό υψηλής πίεσης στην αγορά, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μηχανή Kärcher. Η ηλικία και η απόδοση δεν έχουν σημασία εδώ. Η χρήση ζεστού νερού για καθαρισμό υψηλής πίεσης εξοικονομεί απορρυπαντικό, επιταχύνει σημαντικά και βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού. Επιπλέον, η πίεση εργασίας μπορεί να μειωθεί, προκειμένου να προστατευθούν οι ευαίσθητες επιφάνειες, ενώ διατηρούνται οι ίδιες επιδόσεις καθαρισμού. Η τεχνικά προηγμένη τεχνολογία καυστήρα με ισχύ 43 kW εξασφαλίζει υψηλή απόδοση με χαμηλές τιμές εκπομπών. Η δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας μας με μπλοκ ασφαλείας που διαθέτει διακόπτη πίεσης, προστασία από την έλλειψη νερού, μαζί με ένα ενσωματωμένο σύστημα μαλακής απόσβεσης για την προστασία του θερμαντικού πηνίου απότις δονήσεις εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, ενώ ένα σταθερό σωληνωτό πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση και σε πιο σκληρές συνθήκες.