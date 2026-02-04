Όταν εργάζεστε με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, μπορείτε να επιτύχετε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού κατά 35% χρησιμοποιώντας ζεστό νερό σε σύγκριση με το κρύο νερό. Η γεννήτρια ζεστού νερού HG 64 είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για την αναβάθμιση της μηχανής κρύου νερού ανάλογα - ανεξάρτητα από το πόσο παλιά είναι, την παραγωγή της ή ακόμα και τον κατασκευαστή της. Το ζεστό νερό διαλύει λιπαρό, ελαιώδες και σκεπασμένο χώμα πολύ αποτελεσματικότερα από το κρύο νερό και έτσι εξοικονομεί και απορρυπαντικό. Μειώνει επίσης σημαντικά τα μικρόβια και, για την προστασία των ευαίσθητων επιφανειών, είναι δυνατό να μειωθεί η πίεση εργασίας ενώ διατηρείται η ίδια καθαριστική ισχύς. Η γεννήτρια ζεστού νερού, η οποία προστατεύεται αποτελεσματικά από ζημιές από ένα σωληνωτό πλαίσιο, έχει σχεδιαστεί με συνέπεια για μακροχρόνια χρήση, διαθέτει μπλοκ ασφαλείας με διακόπτη πίεσης,προστασία από ανεπάρκεια νερού και έναν αποδοτικό, χαμηλής εκπομπής και μακρόχρονο καυστήρα με Έξοδος 64 kW. Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα μαλακής απόσβεσης προστατεύει αποτελεσματικά το πηνίο θέρμανσης από τις δονήσεις και έτσι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.