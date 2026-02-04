Παραγωγός ζεστού νερού HG 64
Με τη γεννήτρια ζεστού νερού HG 64 (έξοδος θερμότητας 64 kW), μπορείτε να μετατρέψετε οικονομικά το μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερό σε ζεστού νερού με υψηλότερη απόδοση καθαρισμού.
Όταν εργάζεστε με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, μπορείτε να επιτύχετε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού κατά 35% χρησιμοποιώντας ζεστό νερό σε σύγκριση με το κρύο νερό. Η γεννήτρια ζεστού νερού HG 64 είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για την αναβάθμιση της μηχανής κρύου νερού ανάλογα - ανεξάρτητα από το πόσο παλιά είναι, την παραγωγή της ή ακόμα και τον κατασκευαστή της. Το ζεστό νερό διαλύει λιπαρό, ελαιώδες και σκεπασμένο χώμα πολύ αποτελεσματικότερα από το κρύο νερό και έτσι εξοικονομεί και απορρυπαντικό. Μειώνει επίσης σημαντικά τα μικρόβια και, για την προστασία των ευαίσθητων επιφανειών, είναι δυνατό να μειωθεί η πίεση εργασίας ενώ διατηρείται η ίδια καθαριστική ισχύς. Η γεννήτρια ζεστού νερού, η οποία προστατεύεται αποτελεσματικά από ζημιές από ένα σωληνωτό πλαίσιο, έχει σχεδιαστεί με συνέπεια για μακροχρόνια χρήση, διαθέτει μπλοκ ασφαλείας με διακόπτη πίεσης,προστασία από ανεπάρκεια νερού και έναν αποδοτικό, χαμηλής εκπομπής και μακρόχρονο καυστήρα με Έξοδος 64 kW. Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα μαλακής απόσβεσης προστατεύει αποτελεσματικά το πηνίο θέρμανσης από τις δονήσεις και έτσι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαράΕξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany». Με τη δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία ασφάλειας της Kärcher, η βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και του χρήστη είναι εγγυημένη. Το στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυξημένη απόδοση καθαρισμού χάρη στη χρήση ζεστού νερούΣυντομότεροι χρόνοι καθαρισμού και μείωση του κόστους εργασίας. Αποτελεσματικότερη αφαίρεση λεκέδων από λάδι, γράσο και λιπαντικά. Βακτηριοκτόνος δράση και προστασία ευαίσθητων επιφανειών.
Ιδιαίτερα εύκολη συντήρησηΕύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης. Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου και αφαιρούμενο δοχείο καυσίμου για σκοπούς καθαρισμού.
Πολύ εύκολο στη χρήση
- Εύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη.
- Ανώτερη ικανότητα μετάδοσης κίνησης χάρη στους μεγάλους τροχούς και τον κατευθυντήριο τροχό με πέδη στάθμευσης.
- Επιλογή αποθήκευσης για όλα τα μέρη των εξαρτημάτων απευθείας στο μηχάνημα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση θερμότητας (kW)
|64
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|124,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|136,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080