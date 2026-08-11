Brush Spot για SE 2, SE 3-18
Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων: η βούρτσα Spot Brush είναι το ιδανικό εξάρτημα καθαρισμού για τις σκούπες SE. Για την αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων λεκέδων από υφασμάτινες επιφάνειες και έπιπλα.
Η βούρτσα Spot Brush είναι η ιδανική λύση για βαθύ καθαρισμό και γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από υφάσματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις σκούπες SE 2 Spot και SE 3-18 Compact. Η δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία ψεκασμο-αναρρόφησης της Kärcher με αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τον καθαρισμό επιτρέπει την καθαρή αφαίρεση λεκέδων χωρίς σταξίματα, αφήνοντας ελάχιστη υγρασία στα υφάσματα. Η βούρτσα Spot Brush διαθέτει επίσης μια εντυπωσιακή λειτουργία καθαρισμού συστήματος, η οποία αποτρέπει τη βούρτσα από το να λερωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος τεχνολογία Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμούΣτοχευμένη και αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων ή ξεραμένων λεκέδων. Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα των υφασμάτινων επιφανειών. Εφαρμογή χωρίς σταγόνες, επειδή το νερό απορροφάται αυτόματα κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
Απλός και βολικός χειρισμόςΗ λειτουργία καθαρισμού συστήματος αποτρέπει τη ρύπανση των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού. Τα χέρια παραμένουν καθαρά και τα εξαρτήματα μπορούν να αποθηκευτούν αμέσως μετά τη χρήση. Εύκολη λειτουργία.
Μαλακές τρίχεςΑπαλή και ενδελεχής αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινες επιφάνειες.
Κατάλληλη για τις SE 2 Spot και SE 3-18 Compact
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
Πεδία εφαρμογής
- Χαλιά
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Καθίσματα αυτοκινήτων