Η βούρτσα Spot Brush είναι η ιδανική λύση για βαθύ καθαρισμό και γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από υφάσματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις σκούπες SE 2 Spot και SE 3-18 Compact. Η δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία ψεκασμο-αναρρόφησης της Kärcher με αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τον καθαρισμό επιτρέπει την καθαρή αφαίρεση λεκέδων χωρίς σταξίματα, αφήνοντας ελάχιστη υγρασία στα υφάσματα. Η βούρτσα Spot Brush διαθέτει επίσης μια εντυπωσιακή λειτουργία καθαρισμού συστήματος, η οποία αποτρέπει τη βούρτσα από το να λερωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.