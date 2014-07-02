Χάρτινες σακούλες φίλτρου (5τμχ.)

Χάρτινες σακούλες φίλτρου, με 2 στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. Συσκευασία: 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου.

Υψηλής απόδοσης διπλή χάρτινη σακούλα φίλτρου. Υψηλής αντοχής χάρτινες σακούλες φίλτρου για αξιόπιστη κατακράτηση της σκόνης. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται 5 σακούλες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο στρώματα
  • Αντοχή στη φθορά
  • Εξαιρετική χωρητικότητα φίλτρου
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 5
Χρώμα καφέ
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 240 x 120 x 7
Πεδία εφαρμογής
  • Ξηροί ρύποι