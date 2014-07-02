Χάρτινες σακούλες φίλτρου (5τμχ.)
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, με 2 στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. Συσκευασία: 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου.
Υψηλής απόδοσης διπλή χάρτινη σακούλα φίλτρου. Υψηλής αντοχής χάρτινες σακούλες φίλτρου για αξιόπιστη κατακράτηση της σκόνης. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται 5 σακούλες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο στρώματα
- Αντοχή στη φθορά
- Εξαιρετική χωρητικότητα φίλτρου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 120 x 7
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι