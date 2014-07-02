Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές, οροφές αυτοκινήτων, κάτω από το αμάξωμα ή αψίδες τροχών.