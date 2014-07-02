Εύκαμπτη κάνη, 1050 mm
Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές.
Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές, οροφές αυτοκινήτων, κάτω από το αμάξωμα ή αψίδες τροχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|210
|Μήκος (mm)
|1050
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 150
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,4