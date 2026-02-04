Για γρήγορο και άνετο καθαρισμό: Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. μπορεί να προσαρτηθεί πανεύκολα στα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher που ανήκουν στις κατηγορίες K4 έως K7 και διαθέτουν καρούλι και αντάπτορες Quick Connect από το έτος κατασκευής 2009 και μετά. Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.