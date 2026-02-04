H 10 Q, Εύκαμπτος Σωλήνας Υψηλής Πίεσης με Quick Connect κατάλληλος και για συσκευές με καρούλι σωλήνα
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης με αντάπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές της Kärcher στις κατηγορίες K4–K7 με καρούλι σωλήνα (από το έτος κατασκευής 2009 και μετά). Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.
Για γρήγορο και άνετο καθαρισμό: Ο εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. μπορεί να προσαρτηθεί πανεύκολα στα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher που ανήκουν στις κατηγορίες K4 έως K7 και διαθέτουν καρούλι και αντάπτορες Quick Connect από το έτος κατασκευής 2009 και μετά. Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης 10 m
- Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας.
Αντάπτορας Quick Connect
- Το λάστιχο υψηλής πίεσης είναι εύκολο στο χειρισμό του, αφού με μία μόνο κίνηση συνδέεται και αποσυνδέεται από τη συσκευή και το πιστόλι.
Σύστημα ταχυσυνδέσμου
- Για εύκολο καθαρισμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|245 x 264 x 65