Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.