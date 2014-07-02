Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.