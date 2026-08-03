MJ 180 multi jet 3 σε 1 για K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 τη Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).
Μια συσκευή γενικής χρήσης για όλες τις εφαρμογές: Το Multi Jet 3 σε 1 της Kärcher παρέχει απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη ροή υψηλής πίεσης, περιστροφικό ακροφύσιο και δέσμη καθαριστικού σε μια απλή κάνη ψεκασμού. Απλώς στρίψτε την κάνη ψεκασμού για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη. Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την πίεση από τα κουμπιά στο πιστόλι ψεκασμού. Κατάλληλο για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλήρης έλεγχος και με τα δύο χέρια
- Απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση της πίεσης χάρη σε ένα έξυπνο πιστόλι ψεκασμού.
Δεν απαιτείται χρονοβόρα αλλαγή κάνης
- Απλώς στρίψτε την κάνη ψεκασμού για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη.
Τρία είδη ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού
- Δέσμη καθαριστικού, περιστροφικό ακροφύσιο και απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης – για ευέλικτη εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Φράχτες