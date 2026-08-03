Μια συσκευή γενικής χρήσης για όλες τις εφαρμογές: Το Multi Jet 3 σε 1 της Kärcher παρέχει απεριόριστα ρυθμιζόμενη επίπεδη ροή υψηλής πίεσης, περιστροφικό ακροφύσιο και δέσμη καθαριστικού σε μια απλή κάνη ψεκασμού. Απλώς στρίψτε την κάνη ψεκασμού για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη. Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την πίεση από τα κουμπιά στο πιστόλι ψεκασμού. Κατάλληλο για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).