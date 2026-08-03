Σετ σακούλες φίλτρου (5 τμχ.)
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος για υγιεινή απομάκρυνση χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους. Κατάλληλο για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 2.
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα κατάλληλη για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης VC 2. Διαθέτει πρακτικό σύστημα κλειδώματος για υγιεινή απομάκρυνση χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος
- Για υγιεινή αφαίρεση χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους
Υψηλή χωρητικότητα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 160 x 33
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι