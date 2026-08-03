Σετ σακούλες φίλτρου (5 τμχ.)

Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα με πρακτικό σύστημα κλειδώματος για υγιεινή απομάκρυνση χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους. Κατάλληλο για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 2.