Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 040) προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ελάχιστης απώλειας εσωτερικής πίεσης και της μέγιστης ποιότητας ψεκασμού εξασφαλίζοντας έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας από το προηγούμενο μοντέλο. Χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια ισχύ καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια υψηλής πίεσης σε μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού έως 60°C. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια εργασίας.