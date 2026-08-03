Τούρμπο μπεκ, Μικρό, 040
Με περιστρεφόμενη δέσμη σημείου για πιο αποτελεσματική απομάκρυνση: ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης με μέγεθος ακροφυσίου 040 προσφέρει έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο.
Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 040) προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ελάχιστης απώλειας εσωτερικής πίεσης και της μέγιστης ποιότητας ψεκασμού εξασφαλίζοντας έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας από το προηγούμενο μοντέλο. Χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια ισχύ καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια υψηλής πίεσης σε μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού έως 60°C. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
- Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Πίεση (bar)
|max. 180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|40
|Μέγεθος
|Μικρό
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 57 x 57