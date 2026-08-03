WR 100
Άνετη και γρήγορη αφαίρεση ζιζανίων: Εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων WR 100 με πλαίσιο, ακροφύσιο πλάτους 100 cm και ενσωματωμένο αντάπτορα ακροφυσίου για χρήση με τα μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού.
Ιδανικό για το ξεχορτάριασμα σε μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως μονοπάτια ή χώροι στάθμευσης, το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων WR 100 αποδεικνύει τη δύναμή του ιδίως όταν συνδυάζεται με ένα από τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Η βέλτιστη θερμοκρασία του νερού έως και 98°C εξασφαλίζει την αποτελεσματική και ιδιαίτερα πρακτική αφαίρεση των ανεπιθύμητων ζιζανίων που περιβάλλουν τον χώρο. Με το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων με πλάτος 100 cm και ομοιόμορφη κατανομή του νερού, εκτελείτε γρήγορα την εργασία σας και, ως εκ τούτου, εξοικονομείτε χρόνο, ενώ, παράλληλα ο ενσωματωμένος προσαρμογέας ακροφυσίου εξασφαλίζει πάντα την ιδανική ποσότητα νερού ανεξαρτήτως του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού που χρησιμοποιείται. Το σχετικό πλαίσιο ελαφραίνει σημαντικά το φορτίο σας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη άνεση εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτελεσματικό ξεχορτάριασμα με τον βέλτιστο συνδυασμό του εξαρτήματος για ξεχορτάριασμα και του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Ενσωματωμένος αντάπτορας ακροφυσίου για τον κατάλληλο όγκο νερού για κάθε μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού Kärcher.
- Η τελευταία τεχνολογία της Kärcher για τον καυστήρα εξασφαλίζει τη βέλτιστη θερμοκρασία του νερού για ξεχορτάριασμα (έως 98°C).
Για εξοικονόμηση χρόνου κατά το ξεχορτάριασμα και την αφαίρεση ζιζανίων σε μεγάλες περιοχές
- Ράβδος ακροφύσιου με πλάτος 100 cm για ομοιόμορφη κατανομή του νερού και υψηλή απόδοση βάσει κάλυψης επιφάνειας.
- Ενσωματωμένο πλαίσιο για μέγιστη άνεση κατά την εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
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Πεδία εφαρμογής
- Αποτελεσματικό και ξεκούραστο ξεχορτάριασμα χωρίς χημικά σε δημόσιους χώρους