Ιδανικό για το ξεχορτάριασμα σε μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως μονοπάτια ή χώροι στάθμευσης, το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων WR 100 αποδεικνύει τη δύναμή του ιδίως όταν συνδυάζεται με ένα από τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Η βέλτιστη θερμοκρασία του νερού έως και 98°C εξασφαλίζει την αποτελεσματική και ιδιαίτερα πρακτική αφαίρεση των ανεπιθύμητων ζιζανίων που περιβάλλουν τον χώρο. Με το εργαλείο απομάκρυνσης αγριόχορτων με πλάτος 100 cm και ομοιόμορφη κατανομή του νερού, εκτελείτε γρήγορα την εργασία σας και, ως εκ τούτου, εξοικονομείτε χρόνο, ενώ, παράλληλα ο ενσωματωμένος προσαρμογέας ακροφυσίου εξασφαλίζει πάντα την ιδανική ποσότητα νερού ανεξαρτήτως του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού που χρησιμοποιείται. Το σχετικό πλαίσιο ελαφραίνει σημαντικά το φορτίο σας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη άνεση εργασίας.