Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 36-40 Battery
Χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-40 Battery Set με μεγάλο πλάτος κοπής και μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων για γρήγορη κοπή με ελάχιστες διακοπές.Κάνει την κοπή του γκαζόν απλούστερη από ποτέ. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.
Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-40 Battery εξασφαλίζει καθαρή κοπή χωρίς υπολείμματα χόρτων. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το κομμένο χόρτο είναι δυνατό είτε να συλλέγεται στον μεγάλο ειδικό κάδο που διαθέτει και ένδειξη στάθμης πλήρωσης, είτε να απλώνεται πάνω στο γρασίδι ως φυσικό λίπασμα με χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης. Χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής σε συνδυασμό με το μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων, μπορείτε να εργάζεστε ταχύτερα χωρίς χρονοβόρα διαλείμματα. Με τα χτενάκια, ακόμη και τα χόρτα που φυτρώνουν στις άκρες κόβονται με ακρίβεια. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το ύψος κοπής ρυθμίζεται εύκολα σε πέντε διαφορετικά επίπεδα στη διάταξη κοπής. Η γωνία της λαβής οδήγησης ρυθμίζεται εύκολα, έτσι ώστε να μπορείτε να εργάζεστε προφυλάσσοντας τη μέση σας. Επίσης, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας αποθηκεύεται εύκολα χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό της, ενώ η λαβή αφρού και οι διακόπτες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές εξασφαλίζουν βολικό χειρισμό. Το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, αποτρέποντας την ακούσια εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόνΟι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Μεγάλος κάδος συλλέκτη γρασιδιούΟ μεγάλος όγκος του σημαίνει ότι πρέπει να εκκενωθεί λιγότερο συχνά, επιτρέποντάς σου να εργάζεσαι χωρίς διακοπές. Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Απλή ρύθμιση ύψους κοπής
- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε πέντε διαφορετικές θέσεις.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Η ένδειξης στάθμης πλήρωσης ενημερώνει πότε ο κάδος συλλογής γρασιδιού χρειάζεται άδειασμα.
Πτυσσόμενη λαβή οδηγού
- Ο πρακτικός σχεδιασμός λαβής επιτρέπει αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Εργονομική λειτουργία
- Συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης για εύκολο κλείδωμα. Η ρυθμιζόμενη γωνία εξασφαλίζει μια όρθια θέση εργασίας.
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Οι διακόπτες και στις δύο πλευρές διευκολύνουν τη λειτουργία.
Κλειδί ασφαλείας
- Προστασία των παιδιών: Ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθεί η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|40
|Ύψος κοπής (mm)
|20 - 70
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|5x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|50
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3550
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (ft/m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (h/min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Ύψος κοπής: επίπεδο 5
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν