Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-40 Battery εξασφαλίζει καθαρή κοπή χωρίς υπολείμματα χόρτων. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το κομμένο χόρτο είναι δυνατό είτε να συλλέγεται στον μεγάλο ειδικό κάδο που διαθέτει και ένδειξη στάθμης πλήρωσης, είτε να απλώνεται πάνω στο γρασίδι ως φυσικό λίπασμα με χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης. Χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής σε συνδυασμό με το μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων, μπορείτε να εργάζεστε ταχύτερα χωρίς χρονοβόρα διαλείμματα. Με τα χτενάκια, ακόμη και τα χόρτα που φυτρώνουν στις άκρες κόβονται με ακρίβεια. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το ύψος κοπής ρυθμίζεται εύκολα σε πέντε διαφορετικά επίπεδα στη διάταξη κοπής. Η γωνία της λαβής οδήγησης ρυθμίζεται εύκολα, έτσι ώστε να μπορείτε να εργάζεστε προφυλάσσοντας τη μέση σας. Επίσης, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας αποθηκεύεται εύκολα χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό της, ενώ η λαβή αφρού και οι διακόπτες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές εξασφαλίζουν βολικό χειρισμό. Το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, αποτρέποντας την ακούσια εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής.