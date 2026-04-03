Το στιβαρό και ισχυρό χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-40 Battery Set κάνει οποιαδήποτε εργασία να φαίνεται εύκολη. Χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής σε συνδυασμό με τον μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων, μπορείς να εργάζεσαι πιο γρήγορα και με λιγότερες διακοπές. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το κομμένο χόρτο είναι δυνατό είτε να συλλέγεται στον ειδικό κάδο είτε να απλώνεται πάνω στο γρασίδι ως φυσικό λίπασμα με χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης. Χάρη στην ακονισμένη χαλύβδινη λεπίδα, επιτυγχάνεται καθαρή κοπή χωρίς υπολείμματα χόρτων. Το ύψος κοπής ρυθμίζεται εύκολα σε πέντε διαφορετικά επίπεδα στη διάταξη κοπής. Η λαβή οδήγησης κλειδώνεται εύκολα και η γωνία ρυθμίζεται έτσι ώστε να μπορείς να εργάζεσαι σε όρθια θέση. Στα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός για αποθήκευση σε μικρό χώρο, η άνετη λαβή και οι διακόπτες και στις δύο πλευρές για βολικό χειρισμό, η ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον κάδο συλλογής χόρτων, το κλειδί ασφαλείας ως κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά για την αποτροπή ακούσιας εκκίνησης της συσκευής και τα χτενάκια που πιάνουν ακόμη και τα χόρτα που φυτρώνουν στις άκρες για κοπή ακριβείας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μία μπαταρία και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.