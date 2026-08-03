Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 36-46 Battery Set
Διατίθεται σε σετ με μπαταρία και φορτιστή ταχείας φόρτισης: το χλοοκοπτικό μπαταρίας LMO 36-46 Battery Set. Με πρόσθετο σύστημα μετάδοσης κίνησης στον πίσω τροχό με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Το ισχυρό χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-46 Battery Set που λειτουργεί με μπαταρία. Υποστήριξη κατά τη λειτουργία του χλοοκοπτικού - ακόμη και σε εδάφη με μικρή κλίση με δυνατότητα σύνδεσης συστήματος μετάδοσης κίνησης για υποστήριξη της ώθησης (Push Assist) στον έναν πίσω τροχό. Χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής σε συνδυασμό με το μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων, μπορείτε να εργάζεστε πιο γρήγορα και με λίγες διακοπές κατά την κοπή των χόρτων. Επίσης, τα χτενάκια πιάνουν τα χόρτα που φυτρώνουν στις άκρες. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το κομμένο χόρτο είναι δυνατό είτε να συλλέγεται στον ειδικό κάδο είτε να απλώνεται πάνω στο γρασίδι ως φυσικό λίπασμα με χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης. Το ύψος κοπής είναι δυνατό να ρυθμίζεται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα στη διάταξη κοπής. Η λαβή οδήγησης κλειδώνεται πολύ εύκολα και, χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης γωνίας, εξασφαλίζει όρθια στάση εργασίας. Επιπλέον, χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό, επιτρέπεται η αποθήκευση σε μικρό χώρο. Είναι εύχρηστο χάρη στη βολική λαβή αφρού και τους διακόπτες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Η ένδειξη στάθμης πλήρωσης είναι επίσης εξαιρετικά πρακτική: σε ενημερώνει πότε πρέπει να αδειάσεις τον κάδο συλλογής χόρτων. Το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, αποτρέποντας την ακούσια εκκίνηση της συσκευής. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σπρώξε την κίνηση πίσω τροχούΠρόσθετο σύστημα μετάδοσης κίνησης στον πίσω αριστερό τροχό με το πάτημα ενός κουμπιού. Εύκολη κοπή, ακόμη και σε εδάφη με μικρή κλίση.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόνΟι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Απλή ρύθμιση ύψους κοπής
- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε πέντε διαφορετικές θέσεις.
Μεγάλος κάδος συλλέκτη γρασιδιού
- Ο μεγάλος όγκος του σημαίνει ότι πρέπει να εκκενωθεί λιγότερο συχνά, επιτρέποντάς σου να εργάζεσαι χωρίς διακοπές.
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Η ένδειξης στάθμης πλήρωσης ενημερώνει πότε ο κάδος συλλογής γρασιδιού χρειάζεται άδειασμα.
Πτυσσόμενη λαβή οδηγού
- Ο πρακτικός σχεδιασμός λαβής επιτρέπει αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Εργονομική λειτουργία
- Συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης για εύκολο κλείδωμα. Η ρυθμιζόμενη γωνία εξασφαλίζει μια όρθια θέση εργασίας.
- Η λαβή αφρού σημαίνει ότι μπορεί να συγκρατηθεί με ασφάλεια και άνεση. Διακόπτες και στις δύο πλευρές για εύκολη λειτουργία.
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
Πλατφόρμα μπαταριών 36 V Battery Power
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μακράς διάρκειας και ισχυρό χάρη στα στοιχεία ιόντων λιθίου.
- Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|46
|Ύψος κοπής (mm)
|20 - 70
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|5x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|55
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|2800
|Μεγ. Ταχύτητα (km/h)
|3
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 650 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|98 / 138
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Ύψος κοπής: επίπεδο 5
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power (1 τμχ.)
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Κίνηση στους πίσω τροχούς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
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Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν