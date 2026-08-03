Το ισχυρό χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας LMO 36-46 Battery Set που λειτουργεί με μπαταρία. Υποστήριξη κατά τη λειτουργία του χλοοκοπτικού - ακόμη και σε εδάφη με μικρή κλίση με δυνατότητα σύνδεσης συστήματος μετάδοσης κίνησης για υποστήριξη της ώθησης (Push Assist) στον έναν πίσω τροχό. Χάρη στο μεγάλο πλάτος κοπής σε συνδυασμό με το μεγάλο κάδο συλλογής χόρτων, μπορείτε να εργάζεστε πιο γρήγορα και με λίγες διακοπές κατά την κοπή των χόρτων. Επίσης, τα χτενάκια πιάνουν τα χόρτα που φυτρώνουν στις άκρες. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το κομμένο χόρτο είναι δυνατό είτε να συλλέγεται στον ειδικό κάδο είτε να απλώνεται πάνω στο γρασίδι ως φυσικό λίπασμα με χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης. Το ύψος κοπής είναι δυνατό να ρυθμίζεται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα στη διάταξη κοπής. Η λαβή οδήγησης κλειδώνεται πολύ εύκολα και, χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης γωνίας, εξασφαλίζει όρθια στάση εργασίας. Επιπλέον, χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό, επιτρέπεται η αποθήκευση σε μικρό χώρο. Είναι εύχρηστο χάρη στη βολική λαβή αφρού και τους διακόπτες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Η ένδειξη στάθμης πλήρωσης είναι επίσης εξαιρετικά πρακτική: σε ενημερώνει πότε πρέπει να αδειάσεις τον κάδο συλλογής χόρτων. Το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, αποτρέποντας την ακούσια εκκίνηση της συσκευής. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.