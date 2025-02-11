Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης αντί για λάστιχο κήπου

Αλλά η σωστή επιλογή του μηχανήματος καθαρισμού μπορεί επίσης να είναι καθοριστική όταν πρόκειται για τον ίδιο τον καθαρισμό.

Ένα κοινό παράδειγμα από την καθημερινότητα είναι ο καθαρισμός των επίπλων κήπου για να ετοιμαστούν οι εξωτερικοί χώροι μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ενώ ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher μπορεί να καθαρίσει τα έπιπλα βεράντας σε περίπου 2,5 λεπτά και χρησιμοποιώντας συνολικό όγκο περίπου 20 λίτρων νερού, η ίδια ακριβώς εργασία καθαρισμού με ένα τυπικό λάστιχο κήπου διαρκεί πέντε λεπτά και χρησιμοποιεί έως και 100 λίτρα νερού. Συνολικά, ο καθαρισμός με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher χρησιμοποιεί επομένως έως και 80 τοις εκατό* λιγότερο νερό σε σύγκριση.

* Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης χρησιμοποιεί 80% λιγότερο νερό για την εργασία καθαρισμού, υποθέτοντας ότι η ροή όγκου του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης είναι 40% αυτής του λάστιχου κήπου και ότι απαιτείται ο μισός χρόνος. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, την εμβέλεια και τη ροή νερού του λάστιχου.