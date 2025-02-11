Δεσμευση της Kärcher για την Εξοικονομηση Νερου και τη Βιωσιμοτητα
Το νερό είναι ένας από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους, αλλά η διαθεσιμότητά του δεν είναι απεριόριστη. Μόνο το 0,5% του νερού της Γης είναι άμεσα διαθέσιμο για κατανάλωση, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση και η κλιματική αλλαγή εντείνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας.
Στην Kärcher, η βιωσιμότητα είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας. Δεσμευόμαστε να μειώσουμε την κατανάλωση νερού τόσο στη λειτουργία μας όσο και στα προϊόντα μας, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις που βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομούν πόρους χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην απόδοση καθαρισμού.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Η έλλειψη νερού είναι μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες που επιδεινώνουν το πρόβλημα περιλαμβάνουν:
- Κλιματική αλλαγή: Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας μειώνουν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.
- Αποψίλωση των δασών και υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων: Η μείωση της βλάστησης επηρεάζει τον κύκλο του νερού και την αποθήκευση του στους υδροφόρους ορίζοντες.
- Ρύπανση και υπερκατανάλωση υδάτινων πόρων: Οι υδάτινοι πόροι μολύνονται και γίνονται μη πόσιμοι.
Οι επιπτώσεις αυτών των φαινομένων είναι ήδη ορατές:
- Μείωση των γεωργικών αποδόσεων και ελλείψεις τροφίμων
- Έλλειψη νερού για νοικοκυριά, βιομηχανία και δημόσιες υποδομές
- Απώλεια οικοσυστημάτων και μείωση της βιοποικιλότητας
Η εξοικονόμηση νερού δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και ζήτημα κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.
Καινοτόμα Προϊόντα με Ελάχιστη Κατανάλωση Νερού
Η Kärcher αναπτύσσει προϊόντα και τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τη χρήση νερού, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης
Καταναλώνουν έως και 80% λιγότερο νερό σε σύγκριση με έναν απλό σωλήνα κήπου, επιτυγχάνοντας ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.
Χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές
Τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher μπορούν να αντλήσουν νερό από δεξαμενές βρόχινου νερού ή άλλες εναλλακτικές πηγές, μειώνοντας την εξάρτηση από νερό δικτύου.
Αποδοτικά εξαρτήματα εξοικονόμησης νερού
Το ακροφύσιο eco!Booster αυξάνει την απόδοση καθαρισμού κατά 50% σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια, προσφέροντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με μικρότερη κατανάλωση πόρων.
Έξυπνη τεχνολογία αντλιών νερού
Οι αντλίες Kärcher επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση του νερού, αντλώντας και διανέμοντας το ακριβώς εκεί που χρειάζεται, χωρίς σπατάλη. Είναι ιδανικές για χρήση με εναλλακτικές πηγές νερού, όπως δεξαμενές ή συλλέκτες βρόχινου νερού.
Με υψηλή πίεση: καθαρισμός εξωτερικού χώρου όταν το νερό είναι σπάνιο
Τους θερμούς μήνες, η σπανιότητα του νερού είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πόσο νερό μπορώ να χρησιμοποιήσω γύρω από το σπίτι και τον κήπο και για τι; Οι σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση νερού των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης και οι πιο έξυπνες τεχνικές για εργασίες καθαρισμού με εξοικονόμηση πόρων στον εξωτερικό χώρο συνοψίζονται εδώ με μια ματιά.
Τα καλά νέα είναι ότι οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού, για παράδειγμα στην αυλή, το πεζοδρόμιο ή τα έπιπλα κήπου, δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουν - ειδικά εάν διακυβεύεται η ασφάλεια ή η ανθεκτικότητα (για παράδειγμα, λόγω του κινδύνου ολίσθησης ή φθοράς). Με τη γκάμα πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, η Kärcher προσφέρει λύσεις καθαρισμού με εξοικονόμηση νερού και ενέργειας που βοηθούν στον έλεγχο της προσωπικής κατανάλωσης νερού - και όχι μόνο σε περίπτωση "κόκκινου συναγερμού" νερού.
Γνωρίζατε ότι;
Η παγκόσμια ζήτηση νερού έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1960. Αυτή η ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί σε ελλείψεις νερού. Στην Ευρώπη, αυτό αντιμετωπίζεται κυρίως με ένα τοπικό σύστημα "φωτεινού σηματοδότη" νερού και μέσω περιορισμών στο πότισμα των χώρων πρασίνου ή στο γέμισμα των πισινών
Συντήρηση με εξοικονόμηση πόρων: αποτελεσματικός καθαρισμός
Σε περίπτωση έλλειψης νερού λόγω καιρικών συνθηκών, είναι σημαντικό να βασιστείτε σε πιο βιώσιμες μεθόδους καθαρισμού για να μειώσετε τη δική σας κατανάλωση νερού. Αλλά γιατί ακριβώς ο καθαρισμός στον εξωτερικό χώρο είναι τόσο σημαντικός και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί ώστε να εξοικονομείται νερό;
Ο τακτικός καθαρισμός και η φροντίδα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής αντικειμένων όπως έπιπλα, φράχτες ή ακόμα και ποδήλατα, αποφεύγοντας κατά συνέπεια την ανάγκη για νέες αγορές. Μεταξύ άλλων, αυτό μειώνει την κατανάλωση νερού που απαιτείται για τη νέα παραγωγή.
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης αντί για λάστιχο κήπου
Αλλά η σωστή επιλογή του μηχανήματος καθαρισμού μπορεί επίσης να είναι καθοριστική όταν πρόκειται για τον ίδιο τον καθαρισμό.
Ένα κοινό παράδειγμα από την καθημερινότητα είναι ο καθαρισμός των επίπλων κήπου για να ετοιμαστούν οι εξωτερικοί χώροι μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ενώ ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher μπορεί να καθαρίσει τα έπιπλα βεράντας σε περίπου 2,5 λεπτά και χρησιμοποιώντας συνολικό όγκο περίπου 20 λίτρων νερού, η ίδια ακριβώς εργασία καθαρισμού με ένα τυπικό λάστιχο κήπου διαρκεί πέντε λεπτά και χρησιμοποιεί έως και 100 λίτρα νερού. Συνολικά, ο καθαρισμός με ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης Kärcher χρησιμοποιεί επομένως έως και 80 τοις εκατό* λιγότερο νερό σε σύγκριση.
* Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης χρησιμοποιεί 80% λιγότερο νερό για την εργασία καθαρισμού, υποθέτοντας ότι η ροή όγκου του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης είναι 40% αυτής του λάστιχου κήπου και ότι απαιτείται ο μισός χρόνος. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, την εμβέλεια και τη ροή νερού του λάστιχου.
Τι κάνει δυνατή αυτή την εξοικονόμηση;
Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίου Τούρμπο μπεκ της Kärcher και την εξελιγμένη τεχνολογία αντλιών και κινητήρων των πλυστικών μηχανών υψηλής πίεσης Kärcher, εξασφαλίζεται χαμηλή κατανάλωση νερού. Αυτό κάνει όλους τους καθαρισμούς πιο γρήγορους και εξοικονομεί χρόνο, νερό και ενέργεια εξίσου.
Παρεμπιπτόντως, τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης από την Kärcher είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον καθαρισμό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης εργαστηριακής δοκιμής. Σε σύγκριση με τα προϊόντα του ανταγωνισμού, οι συσκευές Kärcher προσέφεραν τη μεγαλύτερη και επομένως την πιο αποτελεσματική δέσμη καθαρισμού*.
* Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 από την ανεξάρτητη SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Συγκρίθηκαν περιστρεφόμενα ακροφύσια πλυστικών μηχανών υψηλής πίεσης με παρόμοιες ή υψηλότερες προδιαγραφές για τη μέγιστη πίεση νερού.
Ένα αποτελεσματικό εξάρτημα εξοικονομεί νερό, χρόνο και ενέργεια
Με την κάνη ψεκασμού eco!Booster, η απόδοση νερού και ενέργειας είναι 50% υψηλότερη από ό,τι για εφαρμογή με μία τυπική κάνη Kärcher.* Αυτό σημαίνει ότι οι επιφάνειες καθαρίζονται πιο γρήγορα με την ίδια χρήση πόρων.
* Με βάση το γεγονός ότι 50% περισσότερη επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού σε σύγκριση με την τυπική κάνη Kärcher. Επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών.
Μια εναλλακτική λύση στη βρύση: χρήση ανακτημένου νερού με σύνεση
Ένα άλλο σαφές πλεονέκτημα όταν το νερό είναι σπάνιο είναι ότι οι χρήστες πλυστικών μηχανών υψηλής πίεσης Kärcher δεν εξαρτώνται από το δίκτυο πόσιμου νερού, αλλά μπορούν να εργαστούν με εναλλακτικές πηγές νερού. Οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού γύρω από το σπίτι και τον κήπο μπορούν επομένως να πραγματοποιηθούν με καθαρή συνείδηση ακόμη και σε περίπτωση "κόκκινου συναγερμού" νερού. Οι πλυστικές μηχανές υψηλής πίεσης Kärcher μπορούν να λειτουργήσουν με "ανακτημένο νερό". Για αυτό, οι συσκευές απλώς αναρροφούν το νερό από μια διαθέσιμη δεξαμενή - για παράδειγμα, από έναν κάδο βρόχινου νερού. Μια απλή αγορά που αξίζει να σκεφτεί κανείς. Η ύπαρξη αυτού του είδους ανεξάρτητης παροχής νερού είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας - όχι μόνο για καθαρισμό, αλλά και για πότισμα γκαζόν, φυτών κήπου και φυτών σε γλάστρες.
Ευρεία γκάμα πλυστικών μηχανών υψηλής πίεσης Kärcher - κάτι για κάθε απαίτηση καθαρισμού
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ KÄRCHER ΣΤΗΝ ΕΚΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Διαφάνεια και Δέσμευση μέσω του CSRD
Η Kärcher συμμορφώνεται με την Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), η οποία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν αναφορές βιωσιμότητας. Από το 2025, τα δεδομένα μας για την κατανάλωση νερού, την ενέργεια και τα απόβλητα θα καταγράφονται και θα ελέγχονται από ανεξάρτητες αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μας.
Πρακτικές για τη Μείωση της Κατανάλωσης Νερού
Η Kärcher δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη προϊόντων, αλλά προωθεί και ένα σύνολο βιώσιμων πρακτικών για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.
- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Προγράμματα επιμόρφωσης για την εξοικονόμηση νερού τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην καθημερινή ζωή.
- Ανάπτυξη πιστοποιητικού βιωσιμότητας: Η Kärcher αναγνωρίζει και επιβραβεύει συνεργάτες που μειώνουν την κατανάλωση νερού μέσω ειδικού σήματος βιωσιμότητας.
Συμβουλές για την Καθημερινή Εξοικονόμηση Νερού
Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού ξεκινά από τις καθημερινές μας συνήθειες.
Η Βιωσιμότητα είναι Ευθύνη Όλων
Η εξοικονόμηση νερού αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Στην Kärcher, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, αναπτύσσοντας βιώσιμες λύσεις και εκπαιδεύοντας τους χρήστες μας. Μέσω καινοτομίας, υπευθυνότητας και συνεργασίας, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η κατανάλωση νερού θα είναι πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.
Στο σπίτι
- Κλείνετε τη βρύση ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας – Μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 8 λίτρα νερού ανά χρήση.
- Επιλέγετε το ντους αντί για το μπάνιο – Μειώνετε την κατανάλωση νερού έως 50 λίτρα.
- Συλλέξτε και χρησιμοποιήστε βρόχινο νερό για το πότισμα των φυτών.
Στον χώρο εργασίας
- Αναφέρετε άμεσα τυχόν διαρροές – Μια διαρροή μπορεί να σπαταλήσει έως και 3.000 λίτρα νερού τον μήνα.
- Χρησιμοποιείτε πλυντήρια πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτα, μειώνοντας την κατανάλωση νερού.
- Συλλέξτε και χρησιμοποιήστε βρόχινο νερό για το πότισμα των φυτών.