Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 m από την οικολογική σειρά είναι κατάλληλος για όλες τις συσκευές Κ 4 έως K 7 και επιτρέπει την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις και PVC, είναι ανακυκλώσιμος έως και 90% και έχει εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.