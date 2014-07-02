SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 m από την οικολογική σειρά είναι κατάλληλος για όλες τις συσκευές Κ 4 έως K 7 και επιτρέπει την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις και PVC, είναι ανακυκλώσιμος έως και 90% και έχει εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη απορρόφηση
  • Γρήγορη άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές· παροχή νερού για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.
Πολύ βολικός
  • Πρακτική αναρρόφηση νερού που επιτρέπει χρήση εναλλακτικών πηγών νερού και εξοικονόμηση πορών.
Φιλικό προς το περιβάλλον
  • Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις και PVC, είναι ανακυκλώσιμος έως και 90% και διατίθεται σε εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 x 250 x 85
Πεδία εφαρμογής
  • Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.