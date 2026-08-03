Frame Lampo D23mm 60cm

Μεταλλικός σκελετός Lampo με πλαστική πλάκα, σύνδεσμο και άρθρωση, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα σκουπίσματος δαπέδων με σάρωθρο σκόνης. Ιδανικό για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 60
Υλικό Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W) (mm) 580 x 90
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 580 x 90 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα