Frame Lampo D23mm 60cm
Μεταλλικός σκελετός Lampo με πλαστική πλάκα, σύνδεσμο και άρθρωση, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.
Σύστημα σκουπίσματος δαπέδων με σάρωθρο σκόνης. Ιδανικό για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|580 x 90
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|580 x 90 x 230
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα